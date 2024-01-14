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Россия обзавелась новой моделью Shahed для атак по Украине
14.01.2024 14:12 MIGnews.com

Россия обзавелась новой моделью Shahed для атак по Украине

Предполагается, что Иран уже мог предложить РФ несколько единиц специально разработанного БПЛА в рамках сделки, стоимость которой оценивается в более $2 млн.

Новый Shahed-107 принадлежит к семейству БПЛА Shahed-101 с V-образным "хвостом". 

Новая модель БПЛА имеет длину около 2,5 м и имеет размах крыльев в 3 м, благодаря этому дрон можно запускать с транспорта. Дальность полета Shahed-107 составляет 1500 км. 

Кроме прочего, эта модель сможет вести аэроразведку, благодаря видеооборудованию.

 

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