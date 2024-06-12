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РФ атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистикой, аэробаллистикой и "шахедами"
12.06.2024 08:32 Mignews.ua

РФ атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистикой, аэробаллистикой и "шахедами"

Ночь на 12 июня выдалась в Киеве и области чрезвычайно громкой: сначала пугала природа (такой мощной грозы давно не было), а уже около 4 утра начали атаковать "соседи" "шахедами", ракетами - летели крылатые, баллистический "Искандер" и даже аэробаллистический "Кинжал".

Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале.

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Всего - 30 средств воздушного нападения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - РФ);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях, сообщил Олещук и поблагодарил украинских военных за хороший результат.

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