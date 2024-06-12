РФ атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистикой, аэробаллистикой и "шахедами"
Ночь на 12 июня выдалась в Киеве и области чрезвычайно громкой: сначала пугала природа (такой мощной грозы давно не было), а уже около 4 утра начали атаковать "соседи" "шахедами", ракетами - летели крылатые, баллистический "Искандер" и даже аэробаллистический "Кинжал".
Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале.
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Всего - 30 средств воздушного нападения:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - РФ);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".