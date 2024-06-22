



Суд Намибии признал неконституционными старые законы, запрещающие гей-секс

Высокий суд Намибии в пятницу признал неконституционными два закона колониальной эпохи, криминализирующих однополые отношения между мужчинами, что стало знаменательной победой для ЛГБТК-сообщества. Дело было возбуждено намибийским активистом Фриделем Даусабом при поддержке базирующейся в Великобритании неправительственной организации Human Dignity Trust.



Даусаб сказал, что он "просто счастлив" после решения суда. "Это великий день для Намибии", - сказал он. "Любить больше не будет преступлением".



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По данным ILGA, международной организации, поддерживающей права ЛГБТК, однополые отношения по обоюдному согласию запрещены более чем в половине из 54 африканских стран.



"Эта победа также придает новую энергию другим усилиям по декриминализации по всей Африке", - сказала Теа Браун, исполнительный директор организации Human Dignity Trust.



Правозащитники говорят, что, хотя приговоры по законам о "содомии" и "противоестественных сексуальных преступлениях" были относительно редкими в Намибии, они увековечили дискриминацию ЛГБТК-сообщества и заставили геев жить в страхе перед арестом.



Джон Накута, профессор права в Университете Намибии, говорит, что постановление суда может быть обжаловано правительством Намибии в течение 21 дня.



Намибия унаследовала эти законы после обретения независимости от Южной Африки в 1990 году, хотя однополые отношения между мужчинами изначально были криминализированы во времена колониального правления.



Сейчас ЮАР - единственная страна на африканском континенте, которая разрешает ЛГБТК-парам усыновлять детей, вступать в брак и заключать гражданские союзы.



В прошлом году Уганда приняла один из самых суровых в мире законов против ЛГБТК, предусматривающий смертную казнь за "гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах", несмотря на широкое осуждение со стороны Запада.



Сторонники ЛГБТК, собравшиеся у здания суда с плакатами "Уберите закон из моей личной жизни" и "Мир, любовь, единство", сказали Reuters, что они очень рады.



Омар ван Ринен, соучредитель Движения за равные права в Намибии, приветствовал решение суда и сказал, что ЛГБТК-сообщество в Намибии наконец-то может почувствовать себя равноправными гражданами.

