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Администрация Байдена предлагает ограничить инвестиции в китайские технологии
22.06.2024 13:21 MIGnews.com

Администрация Байдена предлагает ограничить инвестиции в китайские технологии

Администрация Байдена предложила новые требования, которые ограничат американские инвестиции в искусственный интеллект и другие критически важные технологические сектора в Китае из-за соображений национальной безопасности.

Министерство финансов США в пятницу объявило о новых требованиях к некоторым сделкам и запрете на другие, связанные с инвестициями США в развитие технологий искусственного интеллекта, квантовых вычислений, полупроводников и микроэлектроники.

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"Это предлагаемое правило способствует укреплению нашей национальной безопасности, не позволяя многочисленным преимуществам, которые дают определенные американские инвестиции, помимо простого капитала, поддерживать развитие чувствительных технологий в странах, которые могут использовать их для угрозы нашей национальной безопасности", - заявил помощник министра финансов по безопасности инвестиций Пол Розен.

В предложении конкретно упоминается Китайская Народная Республика - включая территории Гонконга и Макао - в качестве страны, вызывающей обеспокоенность, в отношении которой новые американские инвестиции могут быть ограничены или запрещены.
 

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