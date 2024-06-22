



Путин "снижает порог" для применения ядерного оружия

Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и возможное будущее стратегическое поражение российских войск на поле боя в Украине приведет к этому.



"Путин, возможно, ошибочно приравнял поражение России в Украине к экзистенциальной угрозе российскому государству, чтобы сослаться на "исключительный случай", в котором существующая российская ядерная доктрина допускает использование ядерного оружия", - предполагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).



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Однако, по мнению ISW, все же маловероятно, что это приведет к фактической ядерной эскалации.

