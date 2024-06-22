



Авианосец, возглавляющий миссию против хутистов, возвращается в США

Американские чиновники сообщили, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower, возглавляющий американскую операцию по отражению атак хуситов в Красном море, должен вернуться домой.



Служба новостей Военно-морского института США сообщает, ссылаясь на анонимного чиновника, что Eisenhower вернется домой в Норфолк, штат Вирджиния, после более чем восьмимесячного пребывания в зоне боевых действий, которые, по словам представителей ВМС, являются самыми интенсивными со времен Второй мировой войны.



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В сообщении говорится, что место Eisenhower займет авианосец, действующий в Тихом океане.



Ближайший американский авианосец, действующий в Азии, - USS Theodore Roosevelt.

