



США заверили Израиль в своей полной поддержке в случае войны с "Хезболлой"

США заверили Израиль, что окажут еврейскому государству полную поддержку в случае начала полномасштабной войны с "Хезболлой", сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.



Обещание было дано во время встреч в Вашингтоне на этой неделе между советником по национальной безопасности Цахи Анегби, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.



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Чиновник сообщил CNN, что администрация Байдена предложит Израилю помощь в обеспечении безопасности, в которой он нуждается. Однако США не будут размещать американские войска на территории страны.

