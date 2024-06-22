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В сентябре Япония начнет клинические испытания лекарства для выращивания зубов
22.06.2024 10:15 MIGnews.com

В сентябре Япония начнет клинические испытания лекарства для выращивания зубов

Клинические испытания лекарства для выращивания отсутствующих зубов начнутся в сентябре, сообщает группа специалистов из больницы Китано в Осаке и университетской больницы Киото.

Для подтверждения безопасности препарата команда введет его 30 здоровым мужчинам, потерявшим часть зубов, а затем испытает его на пациентах в возрасте от двух до семи лет.

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Цель проекта - выпустить лекарство на рынок примерно к 2030 году. В случае успеха это будет первое в мире лекарство для выращивания новых зубов, говорит команда.
 

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