



Ранен премьер ДНР Виталий Хоценко

"Председатель правительства" "ДНР" Виталий Хоценко получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Угрозы его жизни нет, пояснил его пресс-секретарь. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в той же гостинице был госпитализирован с неопасным для жизни ранением бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



«Угрозы его жизни нет. Травмы также получили сопровождавшие его лица... С ним все нормально»,— рассказала пресс-секретарь чиновника Мина Ахвердиева ТАСС.



Виталий Хоценко был назначен на пост "председателя правительства ДНР" 8 июня 2022 года. Ранее он работал в Минпромторге России.