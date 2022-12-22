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Ранен премьер ДНР Виталий Хоценко
22.12.2022 07:47 Аркадий Бочаровский

Ранен премьер ДНР Виталий Хоценко

"Председатель правительства" "ДНР" Виталий Хоценко получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Угрозы его жизни нет, пояснил его пресс-секретарь. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в той же гостинице был госпитализирован с неопасным для жизни ранением бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Угрозы его жизни нет. Травмы также получили сопровождавшие его лица... С ним все нормально»,— рассказала пресс-секретарь чиновника Мина Ахвердиева ТАСС.

Виталий Хоценко был назначен на пост "председателя правительства ДНР" 8 июня 2022 года. Ранее он работал в Минпромторге России.

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