



Помощник Рогозина убит при обстреле ресторана Шеш-Беш

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела, передает ТАСС.

"Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов – в недавнем прошлом офицер спецназа", – написал Рогозин на персональной странице в социальной сети.



Он также заявил, что планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине после лечения.

В ночь с 21 на 22 декабря руководитель группы военных советников "Царские волки" и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ.



