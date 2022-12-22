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Осколок из позвоночника Рогозина невозможно извлечь
22.12.2022 08:59 Аркадий Бочаровский

Осколок из позвоночника Рогозина невозможно извлечь

Осколок мины, который попал бывшему главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в позвоночник, неизвлекаем. Так считают врачи в ДНР, сообщил его помощник.

Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное, угрозы его жизни нет, передает РИА Новости. Также врачи оказывают помощь специалистам группы военных советников, которые тоже попали под обстрел в Донецке.

По словам помощника Рогозина, экс-глава Роскосмоса отказывается от эвакуации, пока состояние других раненых не улучшится.

Рогозин также сообщил, что осколок вошел в правую лопатку и застрял в позвонке. По его словам, один из его бойцов погиб, а один находится в коме. Об этом военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале.
 

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