



Осколок из позвоночника Рогозина невозможно извлечь

Осколок мины, который попал бывшему главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в позвоночник, неизвлекаем. Так считают врачи в ДНР, сообщил его помощник.



Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное, угрозы его жизни нет, передает РИА Новости. Также врачи оказывают помощь специалистам группы военных советников, которые тоже попали под обстрел в Донецке.



По словам помощника Рогозина, экс-глава Роскосмоса отказывается от эвакуации, пока состояние других раненых не улучшится.



Рогозин также сообщил, что осколок вошел в правую лопатку и застрял в позвонке. По его словам, один из его бойцов погиб, а один находится в коме. Об этом военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале.

