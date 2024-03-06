



Новый удар по Одессе: погибли пять человек

В результате очередного удара россиян по портовой инфрастуктуре Одессы, который был нанесен 6 марта, погибли пять человек.



Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии изданию "Украинская правда".



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"6 марта враг нанес удар по портовой инфрастуктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства очередного военного преступления РФ", - сказал он.



Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе, когда находилась там с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.



Тревога в области была объявлена в 10:41. После этого раздался громкий взрыв.