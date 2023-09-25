



Ночная атака РФ по Одессе: найдено тело второй жертвы

Под обломками сооружений обнаружено тело второй жертвы в результате ночной атаки российских террористов на Одессу. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.



"Обнаружено тело второго погибшего человека в результате ночной атаки российских террористов на Одессу. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семье...", – написал Кипер.



Напомним, в ночь на 25 сентября войска РФ атаковали Одессу и область ударными беспилотниками и двумя видами ракет – "Калибр" и "Оникс", а также "шахедами". Под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура, складское помещение, частный дом. Зафиксированы попадания ракет.



Офис генерального прокурора Украины показал последствия атаки врага на Одессу, где пострадал морской вокзал и серьезно поврежден один из отелей.

