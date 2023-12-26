



Не только "Новочеркасск": снимок Феодосии со спутника после удара ВСУ

В сети появился первый спутниковый снимок сервиса Planetcom, на котором продемонстрированы последствия удара по порту Феодосии в ночь на 26 декабря.



Судя по кадру, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск", досталось еще одному судну.



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В частности, после удара частично затонул еще один корабль, что отчетливо видно, если сравнить кадр с тем, что был сделан 24 декабря.



Что это за судно, пока что неизвестно, как и точное число погибших и раненых.