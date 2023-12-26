Новости » События в Украине
Не только "Новочеркасск": снимок Феодосии со спутника после удара ВСУ
26.12.2023 21:54 Алина Груднева

Не только "Новочеркасск": снимок Феодосии со спутника после удара ВСУ

В сети появился первый спутниковый снимок сервиса Planetcom, на котором продемонстрированы последствия удара по порту Феодосии в ночь на 26 декабря.

Судя по кадру, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск", досталось еще одному судну.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

В частности, после удара частично затонул еще один корабль, что отчетливо видно, если сравнить кадр с тем, что был сделан 24 декабря. 

Что это за судно, пока что неизвестно, как и точное число погибших и раненых.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы