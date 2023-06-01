



Массированный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие



В ночь на четверг, 1 июня, российскиее войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремело много громких взрывов – более 10 всего за несколько минут. Обломки ракет упали на дорогу и больницу, по предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.



После объявления воздушной тревоги через 6 минут в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО.



Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО. Людей призывали быть в укрытиях.



"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.



Позже он добавил, что после взрывов был вызов в Днепровском районе столицы, на место выехали экстренные службы. По данным Кличко, обломки упали на проезжую часть дороги, загорелось авто.



В Деснянском районе обломки, предварительно, повредили одну из поликлиник. Также повредило близлежащий дом – взрывом выбило окна.