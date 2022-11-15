



Массированный обстрел Украины: Россия выпустила около 100 ракет

Во время сегодняшнего массированного обстрела Украины российские войска выпустили около 100 ракет.



Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Украинская правда".



"ПВО работает. Есть сбитые. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры - это первая цель", - заявил он.



По словам Игната, российские войска "превзошли" 10 октября, когда по Украине были выпущены 84 ракеты.



Тем временем в Украине продолжается воздушная тревога.