



Лучшие люди: лидер ЛДПР в Ижевске, расстрелявший своего кредитора убит в Украине

Информация о гибели в ходе специальной военной операции бывшего лидера фракции ЛДПР в городской думе Ижевска 57-летнего Ильдара Мавлутдинова появилась 4 января в известном Телеграм-канале «Это Щукин». В конце 2016 года Мавлутдинов был приговорен к 10,5 годам лишения свободы за убийство кредитора.



«Экс-замначальника угрозыска, экс-лидер фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска, экс-руководитель ижевской федерации дзюдо, экс-директор группы строительных компаний Ильдар Мавлутдинов погиб под Бахмутом. Не проверял, но источнику верю. Пишут, что после освобождения сразу пошел в ЧВК «Вагнер». Позавчера позвонили в Ижевск, ждут груз 200», - сообщил Телеграм-канал, владельцем которого считают ижевского журналиста и политтехнолога Сергея Щукина, входящего в совет удмуртского реготделения «Справедливой России – За правду».



Шесть лет назад Ильдар Мавлутдинов был осужден за убийство своего кредитора, 40-летнего директора ООО «Универсальная финансовая группа» Алексея Малахова. Как сообщало Udm-Info, согласно материалам дела, днем 9 ноября 2015 года между ними произошел конфликт, связанный с финансовыми взаимоотношениями. Во время спора Малахов потребовал от Мавлутдинова незамедлительно вернуть ранее взятые в долг деньги. После этого Мавлутдинов, употребив спиртные напитки, около 17 часов вечера сел в автомобиль, за рулем которого находился Малахов, и несколько раз выстрелил в него из пистолета.