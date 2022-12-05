



ISW: ВСУ могут с успехом провести контрнаступление благодаря зиме

Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать последовательные операции этой зимой. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики пишут, что последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании.



"Серия последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - считают эксперты.



Замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.



"Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - говорится в отчете ISW.



По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучше условия, чтобы продолжить операции.

Сезон осенней грязи в ноябре затруднил маневренную войну. Тем не менее Украина и РФ продолжали агрессивные наступательные операции.



По мере приближения сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия. Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна - это кошмарный сезон, подчеркивают эксперты.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы продолжат контрнаступательные операции предстоящей зимой.

Способность Украины сохранить военную инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.

Российские источники сообщили, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной и Сватово.

Российские войска продолжали вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

Группы мобилизованных российских солдат продолжают подрывать усилия России по формированию новых сил.

Российские силы, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинению в партизанской деятельности.

Напомним, что разведка США ожидает замедления боевых действий между Россией и Украиной на несколько месяцев. Обе стороны планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.