



ISW: войска РФ продвинулись в районе Авдеевки

Российские военные продвинулись к северо-востоку и югу от Авдеевки.



Об этом сообщает американский Институт изучения войны.



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По данным ISW, продвижение российских войск произошло в дачные районы непосредственно к северо-востоку от Авдеевки и к востоку от Опытного на 1,25 км.



Аналитики отметили, что ведутся позиционные бои в районе Степового, Авдеевского коксохимического завода, на южной окраине Авдеевки и к юго-западу в районе Первомайского и Невельского.