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ISW: войска РФ продвинулись в районе Авдеевки
03.02.2024 09:16 Алина Груднева

ISW: войска РФ продвинулись в районе Авдеевки

Российские военные продвинулись к северо-востоку и югу от Авдеевки.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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По данным ISW, продвижение российских войск произошло в дачные районы непосредственно к северо-востоку от Авдеевки и к востоку от Опытного на 1,25 км.

Аналитики отметили, что ведутся позиционные бои в районе Степового, Авдеевского коксохимического завода, на южной окраине Авдеевки и к юго-западу в районе Первомайского и Невельского.

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