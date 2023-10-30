



ISW: Армия РФ готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод

В воскресенье, 29 октября, Вооруженные силы Украины контратаковали возле Авдеевки и продолжают отбивать попытки штурма противника, вместе с тем российские войска готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод непосредственно к северу от города.



Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).



Военные аналитики считают, что армия РФ сосредоточила значительную часть своей боевой мощи вокруг Авдеевки, в частности, располагает 40 тысячами личного состава на этом направлении и перебрасывает в этот район дополнительные силы.



Предполагается, что в российских войсках имеются элементы 12-ти отдельных мотострелковых бригад, 16 отдельных стрелковых полков мобилизационного резерва, 22 отдельных стрелковых батальонов мобилизационного резерва, 11 отдельных танковых батальонов, отдельного мотострелкового батальона, и три сводных тактических отряда на уровне батальона, включая подразделения БАРС (Российский боевой армейский резерв) и "Шторм-З".



По оценкам ISW, российские воинские части, скорее всего, в целом недостаточно укомплектованы и могут представлять собой батальоны, бригады или полки только по названию с меньшим личным составом, чем можно предположить по их эшелонированному обозначению.



В то же время, 29 октября российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинские силы отразили более семи атак армии РФ в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановки (21 км к юго-востоку от Купянска), а также отразили атаки в районе Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).