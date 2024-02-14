



ГУР показывает: так уничтожался БДК "Цезарь Куников". Видео

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожили ударные морские дроны Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от Алупки.



Эту информацию вслед за Генштабом подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в среду, 14 февраля.



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"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", – говорится в сообщении.



В сообщении ГУР указывается, что успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.



"Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Террористическая Москва использовала его во время войн против Грузии, Сирии и Украины", – отметили в ГУР.



"Поисково-спасательная операция оккупантов успехом не увенчалась", – резюмировали в ГУР и обнародовали видео атаки дронов на российский корабль.







Как сообщал Mignews, рано утром 14 февраля у берегов Крыма были слышны взрывы и виден дым в море. По словам очевидцев, причиной взрывов стал пожар на одном из российских кораблей. СМИ заявили, что в результате ударов дронов ГУР затонул БДК "Цезарь Куников".