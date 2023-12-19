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ГУР о планах Путина по захвату Киева и больших городов Украины
19.12.2023 21:09 MIGnews.com

ГУР о планах Путина по захвату Киева и больших городов Украины

Украинская разведка после заявлений Путина о планах повторного похода на Киев и стремлении взять большие украинские города, заявила, что внимательно следит за границей с Беларусью. 

По словам Юсова, Путину очень бы хотелось втянуть Беларусь в войну, однако у Минска, судя по всему, таких планов нет.

Кроме того, ВСУ не просто наблюдает и ждет очередной заход с белорусской стороны. Украинская армия активно и сильно укрепляет северную границу. 
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Ситуация с опасностью со стороны Беларуси не изменилась, чего-то дополнительного там нет. Что с точки зрения ударных группировок – новой информации нет. Тем не менее, Украина готовится к разным сценариям.

 

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