



ГУР о планах Путина по захвату Киева и больших городов Украины

Украинская разведка после заявлений Путина о планах повторного похода на Киев и стремлении взять большие украинские города, заявила, что внимательно следит за границей с Беларусью.



По словам Юсова, Путину очень бы хотелось втянуть Беларусь в войну, однако у Минска, судя по всему, таких планов нет.



Кроме того, ВСУ не просто наблюдает и ждет очередной заход с белорусской стороны. Украинская армия активно и сильно укрепляет северную границу.

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Ситуация с опасностью со стороны Беларуси не изменилась, чего-то дополнительного там нет. Что с точки зрения ударных группировок – новой информации нет. Тем не менее, Украина готовится к разным сценариям.



