



Глава "Царских Волков" Д. Рогозин получил ранение ягодиц

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сейчас находится на Донбассе и принимает участие в войне против Украины, вечером 21 декабря получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.



"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал он.



По данным "Базы", бывший глава "Роскосмоса", который сейчас возглавляет группу военных советников "Царские волки", был ранен не в спину, а получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. "Рогозин был ранен при обстреле ресторана "Шеш-Беш" в Донецке, где отмечал день рождения. Всего при обстреле ресторана погибли 2 человека, ещё 5 ранены", сообщает издание.