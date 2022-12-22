



Фуршет в рабочей обстановке. Подробности ранения Рогозина

Ранения во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и люди из его близкого окружения, рассказала

помощник председателя партии «Родина» Алексея Журавлева Татьяна Калегина. Депутат также находился на мероприятии.



«Что произошло? Жили в этой гостинице. По случаю дня рождения банкета не было, был фуршет в рабочей обстановке, были все свои. Дмитрий Олегович [Рогозин], его соратники из „Царских волков“, Алексей Александрович [Журавлев] был, его помощник. Поэтому ранения получили только люди из близкого круга», — пояснила собеседница «360».



Калегина отметила, что Журавлев не получил ранения, но немного пострадал его помощник. Депутат — давний соратник Рогозина, уже несколько месяцев он принимает участие в боевых действиях в составе батальона «Пятнашка».