



FT: Мы нашли 4 украинских детей, похищенных Россией

FT выпустили материал, где речь идет о детях в возрасте от восьми до 15 лет. Их имена не называются. Тем не менее, журналисты нашли анкеты с фотографиями четверых несовершеннолетних на сайте российского проекта “Усыновите.ру”, где размещен банк данных о детях-сиротах.



Издание утверждает, что до войны эти дети жили в южных и восточных областях Украины. После того, как в Украину ворвались российские оккупанты, дети “были похищены” из украинских детских домов, а также ”разлучены со своими опекунами и родственниками”. Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях. Известно, что одного ребенка вывезли в аннексированный Россией Крым.



В анкете одного из детей уже впечатано новое имя, которое ему дали в России, также изменен его возраст. Имя другого несовершеннолетнего перевели на русский язык. При этом в анкетах ни у одного из них нет упоминаний об их украинском происхождении, пишет издание Financial Times.



