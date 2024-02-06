



Forbes: Через полгода русские останутся без тяжелой техники

Аналитик Эндрю Перпетуа дал интервью журналу Forbes, в котором, сделав простой анализ дня, подсчитал темпы потерь россиян в технике.



“В субботу, 3 февраля, армия РФ потеряла по меньшей мере 54 единицы техники, еще 16 были повреждены. С такими темпами, Россия рискует потерять боевые машины уже через 6 месяцев” - заявил Перпетуа..



"Это самое большое количество, которое я когда-либо видел за день", - отметил Перпетуа трагический рекорд потерь российской армии за указанную дату.



В то же самое время потери украинской армии были куда меньше: - 9 машин уничтожены, брошены или захвачены, 21 повреждена. Потери россиян составили 16 танков и 29 боевых машин и бронетранспортеров, в то время как потери Украины в основном состояли из грузовиков и гражданских автомобилей, которые военные, очевидно, использовали для снабжения.



Forbes пишет, что “разбитые машины россиян, которые насчитал Перпетуа в воскресенье, 4 февраля, не обязательно были уничтожены в субботу, 3 февраля.



Аналитик подсчитывает потери ежедневно, дата, когда данные заносятся в таблицу является заменителем фактической даты уничтоженной техники. Просто вычтите 24 часа", - говорится в материале.

