



Дружеский огонь: Российский “Солнцепек” обстрелял свою пехоту – видео

Российский “Солнцепек” обстрелял свою же пехоту. Соответствующее видео было опубликовано в канале 47-й ОМБ “Магура” ВСУ.



47-я отдельная механизированная бригада “Магура” опубликовала видео, как российские военные обстреляли своих же бойцов из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек”.



“Видно, как едет российский танк и дважды подрывается на своих же минах. За ним – бронетехника. После того, как вражеский десант высадился и прыгнул в траншее, начинается самое интересное. По этому российскому “винегрету” бьет их же “Солнцепек”, – написано в посте.



Неуправляемые термобарические реактивные снаряды калибра 220 мм ТБС-3, ТБС-3М, ТБС-4 и ТБС-4М этой системы очень опасны для пехоты. Их принцип действия таков –небольшой заряд обычного взрывчатого вещества разрывается и моментально разносит облако горючего газа по окрестности. Далее следует подрыв основного заряда, вызывающий детонацию облака газа, распространенного по местности, который проникает в окопы и блиндажи и затем детонирует.