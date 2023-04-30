



ЧВК Вагнер могут уйти из-под Бахмута: Пригожин угрожает военному руководству РФ

ЧВК Вагнера “оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт”, если не будет решена проблема с поставками боеприпасов. Об этом глава компании Евгений Пригожин заявил в интервью российским СМИ.



Пригожин сообщил, что написал письмо главе Минобороны Сергею Шойгу, в котором сказал, что если в срок до 28 апреля не будет решена проблема с поставками боеприпасов для ЧВК, его формирование оставит позиции в Украине. Накануне ожидаемого наступления ВСУ, которое по прогнозам Пригожина начнется не позднее 15 мая, это может привести к катастрофическим последствиям для России, добавил глава ЧВК.



Таким образом, Пригожин перешел фактически к открытому шантажу военно-политического руководства России, отмечает “Политика страны”.

Также “повар Путина” предупредил о том, что ЧВК может прийти конец.



“На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнера заканчивается. И ЧВК Вагнера через какое-то короткое время перестанет существовать”, – заявил он.



На реплику журналиста о том, что “такие заявления деморализуют россиян”, Пригожин ответил, что повторит ее снова. Также глава ЧВК резко раскритиковал не только российское командование – ругал Шойгу за недавнее увольнение заместителя министра обороны Михаила Мизинцева, с которым у куратора ЧВК, по его словам, были хорошие отношения, но и российскую армию – по его словам, нужно забыть фразу “ВДВ что-то делает в Бахмуте”.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что заявления Пригожина отражают настроения военно-политической элиты России.