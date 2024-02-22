



Черное море стало кладбищем флота РФ: карта от СтратКома ВСУ

Черное море становится кладбищем для российского флота: СтратКом ВСУ нарисовал карту, на которой обозначены места затопления кораблей противника.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Военное стратегическое командование Вооруженных Сил Украины сообщило о том, что Черное море превращается в кладбище флота РФ. Украинские военные собрали информацию о местах затоплений и повреждений кораблей российских оккупантов. По состоянию на сегодня ВСУ уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море.



"Черное море превратилось в кладбище для российского флота… В море еще много места", – подписали военные опубликованную в социальных сетях карту, где обозначены ориентировочные места затоплений и повреждений кораблей РФ.





Для удобного просмотра откройте фото "в новом окне"



Напомним, еще в апреле 2022 года ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". В конце 2023 года Силы обороны уничтожили БДК "Новочеркасск". А в ночь на 1 февраля уже этого 2024 года пошел ко дну Черного моря ракетный катер "Ивановец". И уже 14 февраля, в День всех влюбленных, ГУР и ВСУ подарили украинцам "валентинку" в виде уничтоженного в том же Черном море российского БДК "Цезарь Куников".