Буданов: У России есть всего 8 самолетов А-50 в хорошем состоянии
Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, подпортит некоторые возможности следить за Украиной “круглосуточно”.
"А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе".
По словам главы украинской разведки, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии.