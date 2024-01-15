



Буданов: У России есть всего 8 самолетов А-50 в хорошем состоянии

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, подпортит некоторые возможности следить за Украиной “круглосуточно”.

"А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе".



По словам главы украинской разведки, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии.

