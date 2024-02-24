



Британская разведка подвела итоги по потерям РФ за два года войны

Россия за два года полномасштабной войны против Украины потеряла такое же количество личного состава ВС РФ и техники, которое было у нее в начале вторжения.



Об этом говорится в отчете британской разведки по случаю второй годовщины войны.



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Уточняется, что РФ развернула порядка 130 батальонных тактических групп для вторжения: около 1300 танков, более 5000 БМП и БТР, не менее 100 тысяч личного состава.



"За два года конфликта российские потери совпадают, а во многих случаях и превосходят те, что составляли ее первоначальную силу. Подтвержденные потери включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Число убитых и раненых в России, вероятно, составляет около 350 тысяч ", - сказано в отчете.



По данным аналитиков, сейчас у РФ за счет мобилизации и увеличения производства войска в Украине больше, чем в начале войны.