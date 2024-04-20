



Британская разведка об уничтожении Ту-22М3

Украина впервые уничтожила стратегический российский бомбардировщик Ту-22М3. Британская разведка проанализировала операцию Сил обороны Украины.



В сводке, российский самолет Ту-22М3 был уничтожен благодаря ракетам С-200. Это была еще одна успешная атака Украины против военно-воздушных сил РФ.



"Эта система, вероятно, была использована для уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 23 февраля 2024 года", - отмечают британские разведчики.



В Британии подчеркнули, что это первый случай уничтожения украинской ПВО российского бомбардировщика.



"Очень вероятно, что на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", - считает Минобороны Британии.



