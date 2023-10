Британская разведка: армия РФ несет большие потери, пытаясь захватить Авдеевку

Российские оккупанты начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, в том числе на Авдеевку Донецкой области.



Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



"Российские войска в Донецке проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года. Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели по установлению контроля над Донецкой областью", - отмечается в сводке.



Британская разведка считает, что оккупанты атакуют с помощью нескольких бронетанковых батальонов, которые пытаются окружить город, и "вероятно, это будет самая крупная наступательная операция, предпринятая Россией как минимум с января 2023 года".



При этом указывается, что украинские силы сдерживают наступление оккупантов, и россияне несут тяжелые потери в технике и личном составе.



"Медленный прогресс и высокие потери, вероятно, стали причиной изменения посланий России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятнрой в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в Минобороны.



