



Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать Герасимова

Вооруженные силы Украины действительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот находился в Изюме Харьковской области. Об этом рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.



«Украинские военные пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Герасимова. Это правда», — передает слова Арестовича РБК. По сведениям советника, была предпринята попытка обстрела позиций российских войск в районе Изюма, в котором в тот момент во второй половине апреля или в мае мог находиться Валерий Герасимов.



США старались отговорить украинское руководство от подобных действий во избежание будущей эскалации, но безуспешно. Минобороны РФ, в свою очередь, не подтверждало присутствие Герасимова в данном районе.



Ранее американская газета The New York Times сообщила, что украинские власти предположительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России.