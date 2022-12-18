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Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать Герасимова
18.12.2022 11:05 Аркадий Бочаровский

Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать Герасимова

Вооруженные силы Украины действительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот находился в Изюме Харьковской области. Об этом рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Украинские военные пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Герасимова. Это правда», — передает слова Арестовича РБК. По сведениям советника, была предпринята попытка обстрела позиций российских войск в районе Изюма, в котором в тот момент во второй половине апреля или в мае мог находиться Валерий Герасимов.

США старались отговорить украинское руководство от подобных действий во избежание будущей эскалации, но безуспешно. Минобороны РФ, в свою очередь, не подтверждало присутствие Герасимова в данном районе.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что украинские власти предположительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России. 

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