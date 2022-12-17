



Американцы пытались помешать ликвидации генерала Герасимова



Газета The New York Times опубликовала большое журналистское расследование о первом этапе российского вторжения в Украину. Среди прочего, в материале раскрыты драматические подробности удара ВСУ по командному пункту в Изюме в начале мая.



Газета пишет: “Наконец, в конце апреля... генерал Валерий Герасимов втайне планировал отправиться в Украину сам.

Американские чиновники заявили, что они узнали об этом, но скрывали информацию от украинцев, опасаясь, что те нанесут удар. Убийство генерала Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта".



"Украинцы все равно узнали о планах [Герасимова]... Посоветовавшись с Белым домом, высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку... Сообщение пришло слишком поздно. Украинские чиновники сообщили американцам, что они уже начали свою атаку".

