



Арестованные активы российской "Татнефти" переданы в управление "Укрнафты"

Правительство Украины передало в управление ПАО "Укрнафта" арестованные активы российской "Татнефти".



"Речь идет о компаниях ООО "Полтава-Капитал", ООО "Харьков-Капитал" и ООО "Татнефть-АЗС-Украина". Они владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом. Эти компании были арестованы, у них есть российские владельцы", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



По его словам, в пояснительной записке к распоряжению указано, что сначала хотели передать имущество "Нафтогазу Украины", но затем решили отдать его в управление "Укрнафте".



Напомним, что в конце июля 2023 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявило, что более сотни АЗС "Татнефти" в Полтавской и Харьковской областях планируется передать в управление "Укрнафте".



В июле 2022 года Офис генпрокурора уведомил, что по его ходатайству в управление АРМА были переданы корпоративные права 19-ти украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму более 7,75 млрд. грн.



