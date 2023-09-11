



Жуткая деревня-призрак с элементами роскоши манит туристов: видео

Деревня-призрак в предгорьях китайского Шэньяна манит туристов, желающих получить новые впечатления.



По данным Nakonu.com, комплекс недвижимости State Guest Mansions из 250 роскошных особняков находится на северо-востоке Китая.



Гигант недвижимости Greenland Group задумывал проект, как убежище для богачей. Работы начались еще в 2010 году. В этом месте были построены виллы в европейском стиле с мраморными полами и позолоченными люстрами. Однако в 2018 году это место внезапно забросили. Местные связывают это с коррупцией.



"Здесь все заброшено. Все это кажется довольно жутким", - признался местный фермер.



Сейчас эта деревня-призрак используется бедными фермерами, которые разводят в ветшающих зданиях и гаражах крупный рогатый скот. Это место также привлекает энтузиастов, которые приезжают сюда, чтобы побродить по заброшенным помещениям в поисках новых впечатлений.