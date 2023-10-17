



Угроза терактов: предостережение от поездок в Турцию , Марокко и не только

Совет национальной безопасности предостерег израильтян от поездок в Турцию.



Уровень террористической угрозы был поднят до наивысшего - четвертого.



Израильтян, находящихся в Турции, призывают как можно скорее покинуть страну. Те, кто все еще остается там, должны соблюдать все меры предосторожности и быть бдительными.



Им рекомендуется избегать массовых собраний и многолюдных общественных мест, меньше носить израильскую и еврейскую символику.



Также уровень угрозы для поездок в Марокко поднят до второго. Помимо прочего, израильтянам рекомендовано избегать неважных поездок в Иорданию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. Гражданам напомнили, что угроза нападений существует даже в странах, которых нет в списке.

