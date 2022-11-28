



Требование переводить смартфон в "режим полета" будет отменено

В ближайшее время требование о переводе смартфонов в "режим полета" исчезнет на рейсах, проходящих через воздушное пространство Европы.



Согласно сообщению Европейского Союза, авиакомпании получат распоряжение оборудовать самолеты сетью G5 по сетевой технологии под названием "пико", чтобы мы могли пользоваться своим телефоном так же, как мы пользуемся им на земле или путешествуя на поезде.



Тьерри Бретон, комиссар Европейского Союза, сказал: "В небе больше не будет ограничений, когда речь идет о быстрой передаче данных на мобильном телефоне".



Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила британской газете Telegraph, что она приветствует этот шаг Европейского Союза, поскольку планируется разместить телефонные сети на частоте 5 ГГц и выше, в то время как связь в кабине пилотов находится в диапазоне 4,2-4,4 ГГц. Это означает, что использование сотового телефона не будет влиять на безопасность полета.