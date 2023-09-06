



Топ-10 самых лучших стран в мире

Швейцария признана лучшей страной в мире в 2023 году.



Об этом свидетельствует рейтинг американского интернет-портала US News.



Уточняется, что рейтинг лучших стран мира составляется с учетом разных показателей, включающих уровень жизни, ВВП и прочее.



Согласно Всемирной книге фактов ЦРУ, в Швейцарии низкий уровень безработицы, квалифицированная рабочая сила и один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения в мире - 83 598 долларов США.



Второе место занимает Канада, где ВВП на душу населения составляет 58 400 долларов. Тройку лидеров замыкает Швеция - 64 578 долларов. В первую пятерку лучших стран вошли также Австралия - 62 625 долларов и США - 76 399 долларов.



В топ-10 лучших стран мира вошли: Япония - $45 573, Германия - $63 150, Новая Зеландия - $51 967, Великобритания - $54 603 и Нидерланды - $69 577.