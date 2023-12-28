Стало известно, когда Румыния присоединится к "шенгену"
Румыния присоединится к Шенгенской зоне в следующем году как в аэропортах, так и в портах.
По данным газеты "Адевэрул", об этом сообщили источники в румынском правительстве.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По их словам, присоединение к "шенгену" состоится в марте.
"Согласованная на уровне ЕС дата присоединения для воздушного и морского транспорта - 31 марта 2024 года, для сухопутных границ перспективой является 2025 год", - сказано в сообщении.