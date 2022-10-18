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Снежные бури накрыли Непал: 200 израильтян экстренно эвакуированы
18.10.2022 16:01 Александр Юзовский

Снежные бури накрыли Непал: 200 израильтян экстренно эвакуированы

Северо-западный Непал накрыли сильные снежные бури, из-за чего только на прошлой неделе пришлось спасать более двух сотен израильских туристов.

В МИД Израиля сообщили, что в Непале проводилась операция по спасению израильтян из опасных районов.

В операции были задействованы военные и гражданские вертолеты, поскольку наземные дороги были перекрыты из-за сильных снегопадов и оползней.

По информации МИД, все граждане Израиля, оказавшиеся в труднодоступных районах, спасены, серьезных травм ни у кого нет.

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