



Снежные бури накрыли Непал: 200 израильтян экстренно эвакуированы

Северо-западный Непал накрыли сильные снежные бури, из-за чего только на прошлой неделе пришлось спасать более двух сотен израильских туристов.



В МИД Израиля сообщили, что в Непале проводилась операция по спасению израильтян из опасных районов.



В операции были задействованы военные и гражданские вертолеты, поскольку наземные дороги были перекрыты из-за сильных снегопадов и оползней.



По информации МИД, все граждане Израиля, оказавшиеся в труднодоступных районах, спасены, серьезных травм ни у кого нет.