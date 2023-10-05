



Скандал в Турции: Всех постояльцев выгнали из отеля и опечатали его

Неприятное событие пришлось пережить туристам, отдыхающим в Турции в 5-звездочном отеле City Point Hotel в районе Дидим города Айдын. Всех туристов внезапно выгнали из гостиницы, которую после этого опечатали. Причина, как сообщает турецкая пресса, в том, что владелец гостиницы не имел лицензии, а местные власти наотрез отказались ее ему выдавать. Однако, как заявил СМИ возмущенный отельер, с полицейским штурмом и выселением туристов здесь столкнулись впервые – и это может нанести имиджевый ущерб курорту.



Оказывается, в гостинице, ранее известной как Maril Resort, сменился владелец в начале года. В апреле отель переименовали. Его новый хозяин Дениз Акташ, арендовавший гостиницу на 10 лет с правом выкупа, заверил, что лицензию они должны были в ближайшее время получить. Причем в процессе он трижды встречался с мэром Дидима Ахметом Денизом Атабаем по процессу лицензирования отеля – но тот “тормозил” встречи. При этом мэр также владеет агентством и привозит туристов из-за границы.



“Мы подали заявку на получение лицензии в муниципалитет Дидим в мае, но муниципалитет немедленно отклонил ее. Муниципалитет направил сообщение о процессе опечатывания после принятия решения. Мы подали апелляцию во 2-й административный суд Айдина против этого сообщения. Суд решил приостановить выполнение процедуры опечатывания”, – добавил отельер. Он также отметил, что пытался добиться выдачи лицензии через Министерство окружающей среды и урбанизации, уполномоченное выдавать лицензии коммерческим предприятиям, но и оно пригласило мнение муниципалитета Дидим.



Все это произошло еще 8 августа в рамках официальной процедуры, но муниципалитет так и не ответил на письмо министерства. Крайними в этих разборках оказались постояльцы, поскольку на момент визита полиции 100 мест из 192 в гостинице были заполнены украинскими, польскими, румынскими, болгарскими, а также российскими туристами. В отеле остановились даже участники информационного тура Odeon Tour.



“Мы просили их подождать до конца сезона, но они приказали эвакуировать номера. Наши гости были поражены произошедшим. Туризм Дидима пострадал от этих событий. Личные амбиции и незнание закона, к сожалению, привели к уродливым последствиям, которые повредят курорту”, ​​– заверил отельер.



При этом сдаваться арендатор City Point Hotel не намерен. По его словам, он уже обратился во второй административный суд Айдина с просьбой приостановить процесс. Также он опубликовал в СМИ свое обращение к муниципалитету: “Я думаю, что жители Дидима не считают, что вы правильно воспользовались своими полномочиями и сделали хорошее дело для Дидима. К нам приезжали туристы, даже не слышавшие о таком курорте. Знаете ли вы, какие усилия и затраты вложили? И каким позором стало ваше выселение для Дидима и тех, кто инвестирует в него”.