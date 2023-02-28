



С 2024 года израильтянам придется получать визу для поездок в Европу

Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) первоначально планировалась к запуску в 2021 году, а затем ее запуск был перенесена на май 2023 года. Однако в недавнем докладе Европейской комиссии говорится, что теперь она будет полностью введена в эксплуатацию только в ноябре 2023 года.



Когда о новой системе было впервые объявлено в 2019 году, в сообщениях по всему миру она называлась "Visa", однако Европейская комиссия поспешила указать на то, что это неверно. Более 60 стран имеют безвизовый доступ в ЕС, и это вряд ли изменится.



Следуя американской модели ESTA, Европа планирует ввести более строгий пограничный контроль для прибывающих туда туристов. Между тем, путешественникам из 60 стран, не входящих в Европейский Союз, включая Израиль, будет разрешен въезд в Шенгенскую зону (соглашение между европейскими странами, касающееся иммиграционного и пограничного контроля) на срок до 90 дней, только после того, как они получат визу и заплатят за нее около 7 евро.



Это быстрая и простая процедура, которая будет осуществляться через Интернет и может быть выполнена самостоятельно. Она будет действительна сразу в течение трех лет.



Цель системы - фильтровать путешественников еще до того, как они попадут на континент. Для этого проверяется вся информация, доступная при подаче заявления ETIAS, и проводится сравнение с базами данных служб безопасности.



В отличие от визовой системы, которая требует большого количества человеческого вмешательства для рассмотрения заявлений, ETIAS почти полностью автоматизирована, и заявления могут быть обработаны и возвращены в течение нескольких минут. В случаях, когда заявители получают отказ, они могут подать апелляцию на рассмотрение человеком.



Гражданам ЕС по-прежнему не требуется виза, и они не подвергаются никакому другому виду пограничного контроля на общих границах. Это означает, что также и гражданам Израиля, имеющим паспорт страны, входящей в Европейский Союз и Шенген, не потребуется подавать заявление.



Как и в случае с заявлением на въезд в страну пребывания ESTA, для подачи заявления путешественникам необходимо иметь действующий паспорт, адрес электронной почты и дебетовую или кредитную карту для оплаты сбора за подачу заявления.



В настоящее время ожидается, что плата за подачу заявления будет символической, всего от 7 до 7,5 евро.



Если запрос будет одобрен, путешественник получит визовое освобождение "ETIAS", которое применяется для краткосрочного пребывания, а также для деловых целей и отдыха на срок до 90 дней. Тем, кто хочет, например, учиться и работать в Европе, придется продолжить подавать заявление на получение соответствующей визы. Одобрение заявления будет действительно в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта, в зависимости от того, что наступит раньше.



В настоящее время насчитывается 60 стран, которые вскоре будут обязаны подавать онлайн-заявку ETIAS, включая туристов из Израиля (а также таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, Великобритания и других). Путешественники из большинства этих стран по-прежнему могут въезжать в Шенгенскую зону бесплатно и без визы на 90 дней.



Странами, где потребуется виза, являются: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Ватикан.



Также ожидается, что Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния присоединятся к этому шагу и подпишут соглашение.