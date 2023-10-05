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Предупреждение туристам: транспортные проблемы, которые могут ждать их в Испании
05.10.2023 20:30 Наталья Богинская

Предупреждение туристам: транспортные проблемы, которые могут ждать их в Испании

Туристов, планирующих отправиться на испанские Канарские острова в октябре 2023 года, предупредили о вероятности "значительных проблем при поездках".

Как пишет Express, в течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароти и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников. Протесты начались в полночь 2 октября и будут продолжаться в течение месяца, если не будет достигнуто компромиссное решение между работниками и работодателями.

Забастовки на указанных Канарских островах запланированы на 12 дат в течение октября 2023 года.

  • 2 октября
  • 4 октября
  • 7 октября
  • 9 октября
  • 11 октября
  • 14 октября
  • 16 октября
  • 18 октября
  • 21 октября
  • 23 октября
  • 25 октября
  • 28 октября
Путешественников, у которых на эти даты запланирован отпуск на указанных выше островах, призвали как можно быстрее связаться со своим туроператором или транспортной компанией для получения дополнительной информации и понимания, как эта забастовка может повлиять на их планы.

В частности, туристам рекомендуют уточнить, как будет работать транспортное сообщение между аэропортами и городами в дни забастовки, ведь среди прочих вней будут участвовать и автобусные операторы.

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