



Предупреждение туристам: транспортные проблемы, которые могут ждать их в Испании

Туристов, планирующих отправиться на испанские Канарские острова в октябре 2023 года, предупредили о вероятности "значительных проблем при поездках".



Как пишет Express, в течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароти и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников. Протесты начались в полночь 2 октября и будут продолжаться в течение месяца, если не будет достигнуто компромиссное решение между работниками и работодателями.



Забастовки на указанных Канарских островах запланированы на 12 дат в течение октября 2023 года.

2 октября

4 октября

7 октября

9 октября

11 октября

14 октября

16 октября

18 октября

21 октября

23 октября

25 октября

28 октября

Путешественников, у которых на эти даты запланирован отпуск на указанных выше островах, призвали как можно быстрее связаться со своим туроператором или транспортной компанией для получения дополнительной информации и понимания, как эта забастовка может повлиять на их планы.



В частности, туристам рекомендуют уточнить, как будет работать транспортное сообщение между аэропортами и городами в дни забастовки, ведь среди прочих вней будут участвовать и автобусные операторы.