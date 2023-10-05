Предупреждение туристам: транспортные проблемы, которые могут ждать их в Испании
Туристов, планирующих отправиться на испанские Канарские острова в октябре 2023 года, предупредили о вероятности "значительных проблем при поездках".
Как пишет Express, в течение октября на островах Гран-Канарии, Лансароти и Фуэртевентуре запланированы массовые забастовки транспортников. Протесты начались в полночь 2 октября и будут продолжаться в течение месяца, если не будет достигнуто компромиссное решение между работниками и работодателями.
Забастовки на указанных Канарских островах запланированы на 12 дат в течение октября 2023 года.
- 2 октября
- 4 октября
- 7 октября
- 9 октября
- 11 октября
- 14 октября
- 16 октября
- 18 октября
- 21 октября
- 23 октября
- 25 октября
- 28 октября
В частности, туристам рекомендуют уточнить, как будет работать транспортное сообщение между аэропортами и городами в дни забастовки, ведь среди прочих вней будут участвовать и автобусные операторы.