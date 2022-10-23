



"Получит египетское гражданство". Израильтянка родила в Шарм-эль-Шейхе

Жительница Эмек-Хефер отправилась на семейный отдых на Синай на седьмом месяце беременности и стала первой израильтянкой, родившей в Египте. Через три дня она была эвакуирована в Израиль специальным рейсом.



Миталь Фриберг Лустиг из Эмек-Хефер не думала, что существует проблема с поездкой на Синай. Она была в конце седьмого месяца беременности. В основном она рассчитывала на поездку, отдых и, может быть, немного понырять в море. Но поездка приняла совсем другой оборот.



Полторы недели назад Миталь, ее муж Дан, его мать и их четырехлетний сын Ури приземлились в Шарм-эль-Шейхе, чтобы провести время в пятизвездочном отеле. В течение двух дней все шло как положено, пока в ночь с пятницы на субботу Фриберг Лустиг не проснулась посреди ночи.



Миталь, “эксперт по проактивному подсознанию” и ведущая подкаста Woman to Woman, поняла, что начались схватки. "У меня был приступ тревоги".



"Это не классическое место, где мы хотели бы оказаться, с точки зрения расстояния и поддержки, которая нам нужна", - говорит Миталь. "Сначала мы не знали, едем ли мы на границу или в больницу. Я позвонила своим акушеркам, потому что я должна была рожать дома, и мы поняли, что возникла ситуация, когда у нас начались схватки. Мы поняли, что нам нужно срочно ехать в больницу, и я не была готова рисковать".



После рискованных родов в не самой приятной обстановке, с помощью компании Феникс была организована эвакуация Миталь и ребенка в Израиль. Эвакуация была проведена на медицинском самолете.



Приехав в Израиль, Миталь поняла, что она, вероятно, первая израильтянка, родившая в Египте. "Вполне возможно, что у моего ребенка будет египетское гражданство. Я буду работать, чтобы способствовать этому, я знаю, что есть причина, почему все произошло именно так".