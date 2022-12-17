



Отмена "правила 100 мл": какие новшества ждут авиапассажиров

Международная ассоциация воздушного транспорта объявила об отмене так называемого "правила 100 мл", из-за которого путешественники были вынуждены тщательно измерять и ограничивать количество жидкостей, гелей и аэрозолей, которые они берут с собой в самолет.



Правило, действовавшее более 10 лет, было введено в связи с соображениями безопасности после терактов 11 сентября.



Изменение в правилах вступит в силу не раньше 2024 года и позволит путешественникам провозить неограниченное количество жидкостей, гелей и аэрозолей в ручной клади при условии, что они проходят проверку безопасности. Это означает, что путешественникам больше не придется переливать свои жидкости в маленькие бутылочки.



Одной из основных причин отмены "правила 100 мл" является более широкое использование передовых технологий безопасности в аэропортах. Эти технологии, такие как компьютерные томографы (КТ), могут точно обнаруживать и идентифицировать жидкости, гели и аэрозоли, позволяя быстро и эффективно проверять большие объемы этих предметов.



Решение отменить "правило 100 мл" вызвало неоднозначную реакцию. Часть путешественников приветствовали решение, а часть выразили обеспокоенность в связи с потенциальными рисками для безопасности.