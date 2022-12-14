



Нищета и разврат. Российские туристы потрясены Кубой

Российская туристка, читательница портала Tonkosti.ru Светлана поделилась впечатлениями об отдыхе на Кубе.



По ее словам, вместе с мужем они заплатили за тур 201 тысячу рублей. Супруги поселились в отеле Roc Varadero на 10 ночей, питание «все включено».

Туристка уточнила, что Варадеро — это деревня, в которой закрыта половина инфраструктуры. Там много заброшенных магазинов, баров, домов и отелей.



«Местные жители живут очень бедно, население деградирует. В настоящий момент Куба «свободна», страна победившего социализма, но такая свобода хуже неволи. Тотальная цензура, несменяемость власти, нехватка продуктов питания и товаров первой необходимости, проституция и преступность. Этот список можно продолжать до бесконечности. Жалко людей, и отдыхать в окружении всего этого не очень хочется», - отметила девушка.



Туристка пишет: "Отдыхающие в основном местные, их больше половины, остальные из разных стран. Местные ведут себя очень вызывающе, на пляже могут находиться голышом, устраивать развратные танцы, очень откровенно целоваться и проявлять чувства друг к другу. И это не только к молодежи относится, так себя ведут и семейные пары с детьми!"



Сервисы тоже не по душе россиянам: "Номера в плачевном состоянии, находиться там просто неприятно, особенно в ванной комнате. В номере пахнет канализацией и сыростью. Бассейна два. Один из них позеленел, и его не стали чистить, а просто огородили лентой.Никто и пальцем не пошевелит, чтобы выполнить вашу просьбу, даже чаевые не помогают. Еда очень скудная, как в самой дешевой привокзальной столовой. Алкоголь почти весь контрафактный, разливается по бутылкам из больших канистр непонятного происхождения. В отеле было несколько случаев отравления алкоголем. Мы старались пить только бутилированное пиво."