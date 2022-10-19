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Между Нигерией и Израилем могут появиться прямые рейсы
19.10.2022 14:09 Ольга Белозерова

Между Нигерией и Израилем могут появиться прямые рейсы

Вероятно, в ближайшее время, израильтяне смогут отправиться в новый пункт назначения в Африке прямо из аэропорта Бен-Гурион.

Нигерийская авиакомпания Air Peace может очень скоро начать предлагать прямые рейсы между Нигерией и Израилем, заявил на этой неделе генеральный директор Аллен Ониема на встрече с послом Израиля в Нигерии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Новый маршрут полетов пока не был официально подтвержден. Как ожидается, запуск рейсов может состояться уже в следующем месяце.

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