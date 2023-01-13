



Мертвое море – источник жизни и место отдыха

Пока в Тель-Авиве дожди, в Хайфе ветра, а в Негеве или пыль, или наводнения, есть в Израиле тихая заводь, где можно хорошо отдохнуть, набраться сил и при необходимости поправить здоровье. Это, конечно же, Мертвое море. И если летом там бывает невыносимо жарко, то зимой это место просто идеально. Вода будет даже теплее воздуха, а температура воздуха вполне позволит купаться.



Не зря Мертвое море называют восьмым чудом света. В его водах растворено более 50 миллиардов тонн природных минералов, 21 химический элемент, причем 12 из них не встречаются больше ни в одном водоеме Земли. Вода в Мертвом море примерно в 8,6 раз солёнее, чем в океане. Благодаря содержанию 33,7% соли в нем может плавать даже тот, кто вовсе не умеет держаться на воде.



В атмосфере там практически нет пыльцы и других аллергенов. Благодаря постоянному испарению воды из Мертвого моря, в микроклимате этого региона формируются уникальные комплексы хлористых солей, серы, натрия, калия, йода, магния, кальция и брома. Здесь лечат различные болезни кожи, суставов, позвоночника, дыхательной, нервной и мочеполовой систем, а также эндокринные заболевания.



Еще знаменитая царица Египта Клеопатра любила Мертвое море настолько, что приказала построить на его берегах косметические производства и курорты.

И если уж вы собрались ехать на Мертвое море, то стоит провести время с комфортом: даже если вы отправитесь туда лишь на выходные, выбирайте лучшее место на побережье. Сеть гостиниц Isrotel предлагает вашему вниманию именно такое место — дизайнерский отель Nevo, островок восхитительного спокойствия с великолепным набором спа-процедур, который находится в пешей доступности от пляжа Мертвого моря, у подножия гор.



Во всех номерах отеля есть балкон, и из большинства из них открывается захватывающий вид на Мертвое море.



Вы также сможете окунуться в сероводородные бассейны отеля в спа-центре Esprit, который предлагает десятки косметических и оздоровительных процедур, выполняемых лучшими специалистами.



В отеле «Нево» вы также найдете ресторан в американском стиле Ranch House, знаменитый своим богатым меню с великолепными блюдами, приготовленными из мяса, которое доставляют к нам из штата Небраска, США.



Кроме того, к вашим услугам в отеле тренажерный зал, сауна и джакузи, солярий на крыше, клуб "Еладудес" для малышей и великолепные номера на любой вкус.



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